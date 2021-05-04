Туристам придется менять сгоревшие в пандемию финские визы за полную стоимость

Визы, не использованные из-за пандемии коронавируса, придется менять за полную стоимость, сообщили в генконсульстве Финляндии в Санкт-Петербурге.

Визы, не использованные из-за пандемии коронавируса, придется менять за полную стоимость, сообщили в генконсульстве Финляндии в Санкт-Петербурге.

Продлить выданные до весны 2020 года документы нельзя, согласно Визовому кодексу Шенгенского соглашения. Дипведомство не имеет возможности передвигать начало срока действия виз. Возврат денег и бесплатная выдача документов не предусмотрены, так как визой сбор покрывает затраты на рассмотрение заявок, объяснили в генконсульстве.

О возобновлении приема документов на оформление туристических виз ранее объявила Италия. Генконсульство в Москве начало работать с россиянами, у которых срок действия права на пересечение границ истек с 1 января 2020 года. Итальянцы планируют возобновить международное сообщение в июне.