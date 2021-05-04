Депутат Госдумы Туров ответил Зеленскому на слова о "войне в Европе"

Европа поддержала государственный переворот на Украине, что повлекло за собой череду протестов в Донбассе. Об этом заявил депутат Госдумы России Артем Туров на телевидении.

Европа поддержала государственный переворот на Украине, что повлекло за собой череду протестов в Донбассе. Об этом заявил депутат Госдумы России Артем Туров на телевидении.

На саммите с главами Польши и стран Прибалтики украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что боевые действия в Донбассе и воссоединение Крыма с Россией стали "войной в Европе".

"Зеленскому надо призвать к ответственности в первую очередь деятелей в том числе этих стран, с которыми он сегодня беседует, ищет поддержку", — сказал Туров.

Российский политик подчеркнул, что европейские представители сами поддержали государственный переворот в Киеве и незаконную смену власти на Украине. Именно эти события повлекли череду протестов в Донбассе, считает депутат.

Как стало известно ранее, НАТО обсудит присоединение Украины на саммите в июне, пишет сайт 360tv.ru.