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17:50   4 Мая 2021
Политика

Депутат Госдумы Туров ответил Зеленскому на слова о "войне в Европе"

Депутат Госдумы Туров ответил Зеленскому на слова о "войне в Европе"

Европа поддержала государственный переворот на Украине, что повлекло за собой череду протестов в Донбассе. Об этом заявил депутат Госдумы России Артем Туров на телевидении.

На саммите с главами Польши и стран Прибалтики украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что боевые действия в Донбассе и воссоединение Крыма с Россией стали "войной в Европе".

"Зеленскому надо призвать к ответственности в первую очередь деятелей в том числе этих стран, с которыми он сегодня беседует, ищет поддержку", — сказал Туров.

Российский политик подчеркнул, что европейские представители сами поддержали государственный переворот в Киеве и незаконную смену власти на Украине. Именно эти события повлекли череду протестов в Донбассе, считает депутат.

Как стало известно ранее, НАТО обсудит присоединение Украины на саммите в июне, пишет сайт 360tv.ru.

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#европа #донбасс #украина #война #зеленский

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