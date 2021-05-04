Глава МИД Чехии отрицает планы обменять на "Спутник V" данные о взрывах во Врбетице

Сведения про обмен данными по делу о взрывах во Врбетице на "Спутник V" не соответствуют действительности. Об этом заявил глава МИД Чехии Ян Гамачек.

Сведения про обмен данными по делу о взрывах во Врбетице на "Спутник V" не соответствуют действительности. Об этом заявил глава МИД Чехии Ян Гамачек.

Накануне местное издание опубликовало материал, в котором рассказало о попытках руководителя внешнеполитического ведомства "выторговать" российский препарат во время переговоров в апреле. По мнению СМИ, Гамачек "намеревался обменять" информацию с инцидентом во Врбетице на "Спутник V".

"Однозначно отвергаю спекуляции", — написал министр в социальных сетях.

По его словам, материал не соответствует действительности. Также дипломат добавил, что на переговорах в апреле обсуждались вопросы о взаимоотношениях с Россией.