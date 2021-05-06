«Горбатова могила исправит»: чем Сталину нравился генерал Александр Горбатов

Некурящий и непьющий офицер был одним из «любимчиков» вождя народов СССР Иосифа Сталина.

Многие слышали крылатое выражение: «горбатого могила исправит». Но немногие знают, что посвящено оно не человеку с врожденной деформацией спины, а вполне конкретному историческому персонажу. Именно эти слова в декабре 1941 года произнес маршал Советского Союза Иосиф Сталин, говоря о генерале армии Александре Горбатове.

За свою воинскую карьеру офицер успел примерить и роль «врага народа», и несколько раз получить благодарность от Верховного Главнокомандующего за примерную службу. В 1937 году Горбатов командовал кавалерийскими подразделениями РККА (Рабоче-крестьянской Красной армии), когда попал под каток массовых репрессий того времени (якобы из-за связи с «контрреволюционной группой»).

В своих мемуарах военнослужащий вспоминал, что на допросах его избивали практически до потери пульса, из-за чего он не мог вернуться в камеру самостоятельно. Несмотря на суровые пытки, ни одного имени Горбатов так и не назвал.

«Лучше умереть, чем оклеветать себя и других», — объяснял свое упорство командир.

До начала Великой Отечественной войны Александр Горбатов находился в лагерях на Колыме. Лишь в 1941 году он был освобожден со снятием всех предъявленных ему обвинений. Родился в рубашке, ведь его «коллегам», в частности маршалу Тухачевскому, повезло куда меньше — начало Второй мировой они встретили в общей могиле.

В том же году Иосиф Сталин произнес фразу, ставшую крылатой. Ей предшествовал инцидент с командующим Юго-Западным фронтом Кириллом Москаленко. Горбатов вступил с ним в спор из-за готовящейся атаки на Харьков. Москаленко утверждал, что Красная армия должна ударить в лоб, на что своенравный генерал отвечал отказом. Весть о перепалке двух высокопоставленных офицеров дошла до самого верха. Сталин, услышав позицию бывшего осужденного, произнес:

«Горбатова только могила исправит».

Характер у Горбатова и правда был суровый. Современники отмечали, что он не любил «юлить» перед начальством и всегда предпочитал высказывать свою позицию открыто. Об этом писал в своих воспоминаниях маршал Георгий Жуков. Иосиф Сталин знал об этой черте характера генерала, и, как рискуют предположить некоторые историки, уважал ее.

Иначе чем объяснить благосклонное отношение Верховного Главнокомандующего к некоторым проступкам Горбатова? К примеру, в 1942 году генерал палкой избил офицера особого отдела своей дивизии. Последний приказал разобрать крестьянский дом, чтобы обустроить собственный блиндаж. Когда об инциденте узнали в Кремле, Сталин велел послать военнослужащему легкую тонкую трость, чтобы тот не перебил всех оставшихся на фронте «особистов».

К резкому и грубому характеру Александра Горбатова добавлялось то, что с юных лет офицер не пил алкоголь и не курил папиросы. В 16-летнем возрасте он дал товарищу клятву, что никогда не притронется к рюмке или сигарете. Обещание Горбатов держал до самой своей смерти. Доходило до того, что во время официальных торжеств высокие чины практически приказывали ему осушить бокал, на что генерал отвечал твердым отказом.

После окончания Второй мировой войны Горбатов стал вторым комендантом Берлина, а позже возглавил советскую военную администрацию в Германии и советские воздушно-десантные войска (ВДВ). Офицер скончался в 1973 году в звании генерал-майора.