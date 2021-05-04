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17:22   4 Мая 2021
Общество

Кабмин РФ временно запретил вывозить гречиху из страны

Кабмин РФ временно запретил вывозить гречиху из страны

Правительство России ввело временный запрет на вывоз гречихи за пределы страны. Такое сообщение опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Ограничения на экспорт этих травянистых растений будет действовать с 5 июня по 31 августа 2021 года, следует из документа. Гречиху, крупу грубого помола из гречихи и гречневое зерно обрушенное в указанный период вывозить из России будет нельзя.

Новое требование не коснется товаров, предназначенных для военнослужащих из России за рубежом, организаций на территории Байконура, оказания гуманитарной помощи и некоторых других нужд.

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#россия #запрет #гречиха

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