Кабмин РФ временно запретил вывозить гречиху из страны

Правительство России ввело временный запрет на вывоз гречихи за пределы страны. Такое сообщение опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Правительство России ввело временный запрет на вывоз гречихи за пределы страны. Такое сообщение опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Ограничения на экспорт этих травянистых растений будет действовать с 5 июня по 31 августа 2021 года, следует из документа. Гречиху, крупу грубого помола из гречихи и гречневое зерно обрушенное в указанный период вывозить из России будет нельзя.

Новое требование не коснется товаров, предназначенных для военнослужащих из России за рубежом, организаций на территории Байконура, оказания гуманитарной помощи и некоторых других нужд.