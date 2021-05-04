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17:15   4 Мая 2021
Происшествия

Украинец отправится в колонию за попытку контрабанды запчастей для истребителя

Украинец отправится в колонию за попытку контрабанды запчастей для истребителя

Гражданин Украины, который хотел перевезти через границу детали самолета МиГ-29, приговорен к трем годам лишения свободы.

Гагаринский суд Москвы признал виновным гражданина Украины по статье о приготовлении к контрабанде. Обвиняемого приговорили к трем годам лишения свободы в колонии общего режима.

По данным следствия, фигурант планировал перевезти через границу детали истребителя МиГ-29, которые позже могли использоваться для создания военной техники. Контрабандист был задержан в конце 2019 года. Он не признал вину, сославшись на провокацию со стороны сотрудников ФСБ.

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#украина #самолет #колония #контрабанда #истребитель

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