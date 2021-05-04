Глава "Садоводов России" опроверг информацию о штрафах за одуванчики

Информация о введении многотысячных штрафов за одуванчики, полевую мяту и ромашку является фейком, заявил глава общероссийской организации "Садоводы России" Андрей Туманов.

Информация о введении многотысячных штрафов за одуванчики, полевую мяту и ромашку является фейком, заявил глава общероссийской организации "Садоводы России" Андрей Туманов.

Юрист Татьяна Мацукова ранее сообщила, что дачников, которые запустили свои участки, якобы будут штрафовать. Суммы взысканий могут доходить до 500 тыс. рублей.

"Это фейк, о чем вы говорите. У вас ничего не шевельнулось, когда прочитали? Фейк это, даже смешно", — сказал Туманов.

Он добавил, что распространенная информация была "притянута за уши". Люди просто пытаются себя рекламировать. Таких юристов необходимо наказывать за распространение фейков, передает сайт 360tv.ru.