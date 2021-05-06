Страх и слезы в «Севкабеле». Выставку «Дорога через войну» посетили 250 тысяч человек

В Петербурге последние недели работает уникальная трехмерная панорама «Дорога через войну».

Прочувствовать атмосферу Великой Отечественной войны, оказавшись в окопе рядом с солдатами или в блокадном Ленинграде, возможно благодаря трехмерной панораме «Память говорит. Дорога через войну». Экспозиция разместилась на двух тысячах квадратных метрах в петербургском «Севкабель Порту». В ее создании участвовали более 70 человек из творческой мастерской «Невский баталист».

В течение двух лет они штудировали исторические документы, общались с участниками войны, трудились над созданием декораций, «лепили» фигуры людей и по крупицам собирали артефакты самых кровопролитных сражений 1941-1945 годов. В классических музеях такие реликвии обычно хранят строго под замком, но не здесь. В «Севкабеле» их можно не только детально рассмотреть, но и потрогать.

С посетителями буквально говорит голос прошлого — каждому при входе вручают аудиогид, который на 55 минут вырывают из реальности и отправляют на семь десятилетий назад: то в летний Ленинград, то в осеннюю Тулу, то на зимние склоны Кавказа, то в весенний Берлин.

Повествование ведется от лица безымянного сельского учителя, которого призвали на фронт. Это история не конкретного человека, а нарратив, сотканный из рассказов реальных людей.

По «дороге через войну» нас ведет координатор «Невского баталиста» Маргарита Попова. Она лично участвовала в создании этой трехмерной панорамы (к слову, 15-й по счету).

Отправная точка маршрута — воскресное утро 22 июня 1941 года.

Дом обычного сельского учителя. На стене — до боли знакомый ковер, на столе — блокноты, исписанные тетради и преподавательский календарь.

Часть предметов старательно воссоздавались руками профессионалов из творческой мастерской, но большинство имеют реальную историю.

Из разбитого после бомбежки окна дома мы видим первые потери Красной Армии: гитлеровцев, окруживших единственного выжившего советского солдата, подбитый самолет И-16 и покореженный танк КВ-2.

«Все вручную создавалось нашими монтажниками, постановщиками, бутафорами, художниками, скульпторами», — рассказывает Маргарита.

Следующая сцена — эвакуация мирных жителей: женщины, дети и старики, собрав вещи, покидают дома в поисках безопасного места. Многие его так и не находят.

Экспозиция открыта уже полтора года, но интерес к ней у жителей и гостей Петербурга не проходит, рассказывает Маргарита. Трехмерную панораму посетили уже почти 250 тысяч человек. И это со всеми противокоронавирусными ограничениями. Вот и сегодня, накануне Дня Победы, люди выстраиваются в очередь, чтобы заглянуть в окопы, разрушенный школьный двор и безмолвный фашистский концлагерь.

Застывшие мгновения словно оживают вместе с рассказом главного героя в наушниках. Вот на Лужском рубеже доброволец из народного ополчения, которое, кстати, впервые было сформировано именно в Ленинграде, сошелся в ожесточенном рукопашном бою с немцем.

Здесь же в окопе сидит 17-летний Юрий, который ушел на фронт против воли родителей и погиб под Кингисеппом в августе 1941 года. Истории таких героев вплетаются в общую нить повествования.

«История блокады Ленинграда здесь не раскрыта, у нас не было такой задачи. Многие спрашивают, почему нет. Мы все-таки находимся в Петербурге, здесь есть другие музеи, которые подробно и детально об этом рассказывают», – объясняет координатор «Невского баталиста».

Вот мы стоим в тылу на тульском заводе, где школьница помогает раненому танкисту, а юный парень стоит за станком. За этими образами стоят миллионы советских граждан, которые без устали трудились «для фронта и победы».

К слову, стены Севкабеля тоже хранят богатую историю. В военные годы здесь реализовали проект «Кабель жизни», благодаря которому 23 сентября 1942 года случился долгожданный прорыв энергетической блокады Ленинграда.

По словам Маргариты, кран-балку, которая сохранилась в здании с тех пор, архитекторы гармонично вписали в экспозицию тульского тыла, закрепив с ее помощью под потолком макет башни легендарного танка Т-34.

Дальше дорога переносит нас на юг — в разбомбленную школу в поселке Красный Октябрь, где авторы воссоздали ожесточенную схватку Сталинградской битвы.

Заглядываем в окно: прямо на нас движется немецкий танк Panzerkampfwagen III. Через пробитые стены наступают фашисты. Один из них перезаряжает автомат МП-40. Маргарита делится еще одним интересным фактом: чтобы достичь максимальной реалистичности, при создании человеческих фигур скульпторам позировали живые люди.

Большое внимание авторы уделили лицам застывших героев. Портреты скрупулезно, до последней морщинки, создавали по фотографиям, для некоторых образов позировали сами герои войны или их родственники.

Одну из таких скульптур можно увидеть в зале, повествующей о битве за Кавказ. Почетного гражданина Санкт-Петербурга и героя Великой Отечественной Михаила Боброва не стало два года назад, но здесь, в стенах Севкабеля, ему 19 лет, он карабкается по склону на встречу врагу.

Между тем, аудиогид рассказывает удивительную историю, которую Михаил Бобров при жизни успел поведать команде «Невского баталиста»: в госпитале он познакомился с пленным немцем, через 20 лет после войны они снова неожиданно встретились на Олимпиаде в Риме и стали друзьями.

В следующем зале мы погружаемся в ночную битву за Днепр. Идем по мостику, а по сторонам в воде тонут люди, кони и пушки.

«У нас была цель показать войну разной: в разное время года, в разное время суток, в разных условиях, с разными людьми. Поэтому мы видим эпизоды, конечно, не все. Это не вся война, это даже не сборка ключевых битв. Это просто история от первого лица», – отметила Маргарита.

Следующий зал встречает нас звенящей тишиной и надписью на полу «НALT!», что в переводе с немецкого означает «стой».

Голые каменные стены и колючая проволока говорят за себя — мы в концлагере. В наушниках, между тем, звучат жуткие истории военнопленных.

Следующие два зала — о падении Третьего Рейха. И вот мы уже смотрим на башню Рейхстага и советского солдата, водружающего на нее Знамя Победы.

Однако на этом «дорога через войну» не заканчивается. Впереди посетителей ждут панорамы первых послевоенных дней, встреча с тем самым безымянным сельским учителем. А еще погружение в поисковые работы, которые продолжаются в местах сражений по сей день.

После такого путешествия во времени гости трехмерной панорамы еще долго не могут прийти в себя. У особо впечатлительных в глазах стоят слезы даже после того, как они снимают наушники.

«Я вообще плакала. Очень интересно, нужно и познавательно. Очень впечатляет», — поделилась посетительница Татьяна, утирая слезы.

«Очень качественно сделано, очень большая работа была проведена и видно, что сделано с чувством», – отметил еще один гость выставки Владимир.

А мы тем временем отправляемся к «Невскому баталисту» в закулисье. В небольшом помещении на полках лежат десятки гипсовых голов, стены усеяны черно-белыми обрывками фотографий и эскизами одежды. Здесь царит атмосфера приятного творческого беспорядка.

В разговоре за чашкой горячего чая (в здании «Севкабеля», к слову, очень холодно) Маргарита рассказала свою историю. Как поехала студенткой на первые в жизни раскопки, как загорелась поисковой работой и желанием отыскать собственного прадедушку, погибшего в годы войны (пока безуспешно). И как в числе первых попала в команду Дмитрия Поштаренко — основателя творческой мастерской «Невский баталист».

За годы совместной работы команда создала трехмерные панорамы, посвященные разным событиям Второй Мировой не только в Петербурге, но также на Дальнем Востоке, ряде городов в центральной России, Калининграде и даже в Бресте.

Некоторые экспозиции, в том числе эта, в «Севкабеле», — временные, другие работают в музеях на постоянной основе. Пройти «дорогой через войну» можно до 23 мая включительно, после этого тонны декораций демонтируют.

«У нас есть планы на площадку "Ленфильма", есть с ними договоренность предварительная. И, конечно, мы будем делать новую историю, поскольку просто перенести экспозицию нельзя, нужно делать все заново. Панорама будет посвящена теме кино и основана на историях сотрудников "Ленфильма"», – поделилась Маргарита.

Судьба нового проекта сейчас зависит исключительно от финансирования. «Невский баталист» подал заявку на президентский грант уже во второй раз (первый раз оказался неудачным) и ожидает решения фонда к середине июня.

А пока жителей и гостей Петербурга приглашают, что называется, запрыгнуть в последний вагон и посетить панораму «Память говорит. Дорога через войну». До 10 мая включительно экспозиция работает в режиме выходного дня — ежедневно с 12:00 до 20:00. С 11 по 23 мая попасть на выставку можно будет со среды по воскресенье.