Перечислены повседневные продукты, которые могут вызвать рак

Обычные продукты могут спровоцировать развитие онкологических заболеваний, поэтому важно помнить о принципах правильного питания.

Обычные продукты могут спровоцировать развитие онкологических заболеваний, поэтому важно помнить о принципах правильного питания.

Популярные среди россиян продукты способны нанести непоправимый вред здоровью. Чтобы предотвратить появление злокачественных образований, следует сбалансировать питание и включить в рацион полезные продукты. Также необходимо контролировать вес, ведь лишние килограммы увеличивают риск развития рака в 2,5 раза.

Самыми опасными продуктами онкологи назвали попкорн, хлеб, изделия из белой муки, искусственные подсластители и алкоголь. Бекон, сосиски, колбасы и фастфуд нужно полностью исключить из рациона. Также под запретом оказались чипсы, красное мясо, консервы, маринады, газировка, сахар, кетчуп и майонез.