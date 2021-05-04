Волгоградская прокуратура выявила ряд нарушений при проверке ДТП с погибшими спортсменками

Автобус, перевозивший детскую баскетбольную команду из Волгограда, не был должен образом подготовлен для транспортировки несовершеннолетних.

Автобус, перевозивший детскую баскетбольную команду из Волгограда, не был должен образом подготовлен для транспортировки несовершеннолетних.

Грубые нарушения действующего законодательства были найдены сотрудниками прокуратуры по Волгоградской области. Расследование было инициировано после смертельного ДТП на Ставрополье, сообщает пресс-служба ведомства.

Стражи порядка установили, что перевозка детской баскетбольной команды осуществлялась на автобусе 2005 года выпуска, а у водителя отсутствовали лицензия и путевой лист. Автобус двигался без уведомления органов Госавтоинспекции, на нем отсутствовали опознавательный знак "Дети", проблесковый маячок желтого цвета и устройство ограничения скорости движения 60 километров в час.

Также во время осмотра транспортного средства был обнаружен ряд технических ошибок, при которых его эксплуатация невозможна. Так, на заднем ряду отсутствовали ремни безопасности.

Церемония прощания с погибшими детьми собрала сотни людей в Волгограде, писал ФАН.