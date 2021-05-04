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16:36   4 Мая 2021
Политика

Белорусский суд вынес приговор сторонникам Тихановской

Белорусский суд вынес приговор сторонникам Тихановской

Суд Железнодорожного района Гомеля вынес приговоры по делам четырех соратников бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.

Решение гомельского суда опубликовано 4 мая на сайте Генеральной прокуратуры Белоруссии. Трем подсудимым назначено наказание в виде шести лет лишения свободы из-за приготовления к участию в массовых беспорядках и захвату зданий. Один из участников уголовного процесса получил шесть лет и шесть месяцев заключения.

Отмечается, что мужчинам отбывание наказания определено в колонии усиленного режима, а женщине — общего.

Ранее сайт 360tv.ru сообщил, что КГБ Белоруссии включил Светлану Тихановскую и еще 15 граждан страны в список причастных к терроризму.

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#белоруссия #гомель #тихановская

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