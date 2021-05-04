Суд Железнодорожного района Гомеля вынес приговоры по делам четырех соратников бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.

Суд Железнодорожного района Гомеля вынес приговоры по делам четырех соратников бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.

Решение гомельского суда опубликовано 4 мая на сайте Генеральной прокуратуры Белоруссии. Трем подсудимым назначено наказание в виде шести лет лишения свободы из-за приготовления к участию в массовых беспорядках и захвату зданий. Один из участников уголовного процесса получил шесть лет и шесть месяцев заключения.

Отмечается, что мужчинам отбывание наказания определено в колонии усиленного режима, а женщине — общего.

Ранее сайт 360tv.ru сообщил, что КГБ Белоруссии включил Светлану Тихановскую и еще 15 граждан страны в список причастных к терроризму.