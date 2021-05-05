39 раз Герой Советского Союза: за что Брежнев получил свои награды

Генеральный секретарь ЦК КПСС обладал самой большой коллекцией наград и орденов в истории.

Если ввести в поисковую строку имя «Леонид Брежнев», едва ли получится отыскать фотографию бывшего генерального секретаря ЦК КПСС без медалей и орденов. Культ наград при его правлении достиг своего пика, а сам Брежнев носил на груди звание Героя Социалистического Труда и четыре медали Героя Советского Союза.

В молодости генсек сражался на полях Великой Отечественной войны, однако большинство из своих почетных званий он получил уже будучи во главе ЦК КПСС. Современники вспоминают, что присвоение всевозможных наград происходило при любом удобном случае: от государственных праздников до дня рождения. В последние годы жизни Брежнев мог похвастаться внушительной коллекцией медалей (64 зарубежных и 36 советских), из-за которой его имя внесли в Книгу рекордов Гиннесса.

Все вышеупомянутые награды на парадном кителе Леонида Ильича не умещались, поэтому генсек предпочитал выставлять на всеобщее обозрение только самые почетные из них. К примеру, на его груди всегда красовались несколько золотых звезд Героя ЧССР (Чехословацкой Социалистической Республики) и НРБ (Народной Республики Болгария), а также звезды маршала Советского Союза и генерала армии. На различных мероприятиях на кителе Брежнева можно было заметить орден Богдана Хмельницкого 2-й степени, орден Отечественной войны 1-й степени несколько орденов Октябрьской Революции.

По законодательству СССР, Героем Советского Союза можно было стать лишь трижды, однако Леонид Брежнев смог обойти и это ограничение. Свою первую звезду он получил в 1966 году, вторую и третью – в 1976 и 1978 годах, соответственно. Перед этим, в 1973 году, генеральный секретарь ЦК КПСС одобрил изменения в «Положение о звании Героя Советского Союза», которые позволили ему заполучить четвертую звезду Героя.

На деле золотых звезд у Брежнева было куда больше. Историк Михаил Вострышев в своей книге «Советские вожди шутят. От Ленина до Горбачева» говорит о 34 дубликатах главной советской награды, каждый из которых был выполнен из чистого золота.

Такое большое число медалей (в сумме 39 звезд Героя Советского Союза) объяснялось очень просто: главе центрального комитета партии было лень каждый раз снимать награды с одного мундира и крепить их на другой.

После смерти копилка медалей и орденов Леонида Брежнева поубавилась. В 1978 году, еще при жизни, его наградили орденом «Победа» за «неоценимый вклад в укрепление советских Вооруженных Сил на посту Председателя Совета Обороны СССР». В 1989 году, через семь лет после смерти генсека, награду у него отобрали. Это сделало Брежнева не только последним обладателем ордена «Победы», но и единственным человеком, который его лишился.