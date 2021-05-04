Президент России Владимир Путин поздравил участников 10-й юбилейной Ночной хоккейной лиги и заявил, что РФ заслуженно входит в число ведущих хоккейных держав.

Президент России Владимир Путин поздравил участников 10-й юбилейной Ночной хоккейной лиги и заявил, что РФ заслуженно входит в число ведущих хоккейных держав.

Российский лидер выразил уверенность, что юбилей Всероссийского фестиваля Лиги вдохновит организаторов и участников на новые свершения. Он также отметил успехи команды и заявил, что она является брендом современной России.

"Важно, что год от года Ночная лига растет и крепнет, вовлекает в свою орбиту энтузиастов, поклонников хоккея. Она превратилась в настоящую команду единомышленников, увлеченных, творческих, сильных духом людей, которые всегда открыты для свежих и амбициозных инициатив, готовы к большим спортивным вызовам", — сказал Путин.

Он подчеркнул, что у истоков создания Ночной хоккейной лиги (НХЛ) стояли многие выдающиеся хоккеисты. Благодаря их энтузиазму и профессионализму, Россия проявил себя как " законодательница мод в этом зрелищном виде спорта".