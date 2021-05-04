Дудчак объяснил, зачем экс-сотрудница Навального Середкина может заявлять об "угрозах"

Экс-сотрудница блогера Алексея Навального Ксения Середкина наверняка инсценирует ситуацию с угрозами в свой адрес ради личной выгоды, считает политолог Александр Дудчак.

Экс-сотрудница блогера Алексея Навального Ксения Середкина наверняка инсценирует ситуацию с угрозами в свой адрес ради личной выгоды, считает политолог Александр Дудчак.

Бывший координатор штаба Навального в Ростове-на-Дону (структурное подразделение "Фонда борьбы с коррупцией", ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включены в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга) 3 мая вновь заявила в полицию о якобы поступающих в ее адрес угрозах в Twitter. До этого, 23 апреля, она жаловалась правоохранителям на издевательства со стороны "непонятных людей", а 24-го рассказывала подписчикам о чьей-то попытке регистрации в приложении Tinder от ее имени.

Дудчак предположил, что такую активность экс-сотрудница Навального начала проявлять не без оснований. По мнению политолога, оставшаяся без работы после ликвидации сетки штабов Середкина таким образом может пытаться привлечь к себе внимание или даже готовить плацдарм для получения политического убежища за пределами России.

"По большому счету, кому она (Середкина. — Прим. ред.) нужна. По-моему, за их здоровье и безопасность правоохранительные органы переживают больше, чем за любого среднестатистического гражданина, чтобы не дай бог с ними что-то не случилось. Понятное дело, что это очередные выдумки. Очевидно, с креативом у них стало что-то совсем туго", — сказал он Федеральному агентству новостей.

Политолог с уверенностью заявил, что Середкина разыгрывает спектакль, и рекомендовал не поддаваться на подобные информационные провокации. Заявив об "опасности" в РФ, впоследствии она сможет просить политического убежища за рубежом, отметил он. Дудчак также добавил, что примером для Середкиной в таком случае может служить скрывающийся от правосудия исполнительный директор ФБК Владимир Ашурков. Свое пристанище в Великобритании он нашел еще в 2015 году, после того как был объявлен в федеральный розыск в РФ по обвинению в мошенничестве.