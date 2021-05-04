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19:38   4 Мая 2021
Россия

Лоза объяснил Гордону, почему крымчане резко изменили свое мнение об Украине

Лоза объяснил Гордону, почему крымчане резко изменили свое мнение об Украине

Жители Крыма имели полное право на самоопределение и отделение от Украины в 2014 году, после того как в Киеве произошел государственный переворот и настало безвластие. Тем более что до этого Украина обложила полуостров поборами и не развивала регион.

Такое мнение высказал известный музыкант Юрий Лоза в интервью киевскому пропагандисту Дмитрию Гордону, известному своими антироссийскими взглядами и резкой риторикой в адрес Москвы.

«Когда насильственная смена власти произошла в Киеве, когда законно избранного президента убрали именно военным путем, в Киеве возникло безвластие. И тогда у крымчан появилась возможность выразить собственное мнение, предпринять какие-то шаги, какое-то решение. То, что им Россия предоставила это решение – это абсолютно естественно», — заявил Юрий Лоза.

При этом он напомнил, что США предоставляет право на самоопределение многим странам, устраивая там госперевороты и меняя режимы под предлогом того, что народу якобы предоставляется возможность выбрать самому.

Лоза объяснил Гордону, почему крымчане резко изменили свое мнение об Украине

Каждый регион пор-своему представляет идеальное устройство жизни и никто не имеет права силой насаждать нигде свое собственное мнение, подчеркнул Лоза.

«Поэтому, когда Россия создала такую возможность и дала крымчанам провести референдум, выяснилось, что 97% населения хотят выйти из состава Украины и присоединиться к России. Это их выбор. Я всегда уважаю выбор народа», — добавил музыкант.

Украина, по его мнению, была совершенно не права, когда перекрыла Северо-Крымский канал, заблокировав подачу в Крым пресной воды из реки Днепр.

Украинские власти изначально сами виноваты в том, что Крым решил перейти в состав России, потому что они ничего не вкладывали в полуостров, а только грабили его.

«Украина вела себя по отношению к Крыму не как мама, а как мачеха. Поэтому украинцы, безусловно, ездили в Крым отдыхать, но никто из руководителей Украины не собирался вкладываться в этот регион и каким-то образом улучшать жизнь. Вы говорите, что там было плохо, а при Украине стало хорошо. Ничего подобного – стало намного хуже», — уверен музыкант.

Лоза объяснил Гордону, почему крымчане резко изменили свое мнение об Украине

Северо-Крымский канал в 19670-е годы строили всем Советским Союзом, а потом Украина заявила, что это ее собственность. Но это была союзная стройка, организованная именно с расчетом на нерушимость СССР. Украина же нарушила подписанные ею соглашения и перекрыла канал, стремясь отомстить крымчанам и превратить полуостров в высохшую пустыню.

«Мы сами прекрасно понимаем, что, когда из-под тебя все тащат, все отнимают, тогда у тебя возникает общее эмоциональное состояние, ты не хочешь уже дружить и быть в составе этой страны. Настроения крымчан я понимаю», — добавил Лоза в заключение.

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#референдум #украина #крым #лоза #самоопределение

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