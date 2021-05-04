Лоза объяснил Гордону, почему крымчане резко изменили свое мнение об Украине

Жители Крыма имели полное право на самоопределение и отделение от Украины в 2014 году, после того как в Киеве произошел государственный переворот и настало безвластие. Тем более что до этого Украина обложила полуостров поборами и не развивала регион.

Жители Крыма имели полное право на самоопределение и отделение от Украины в 2014 году, после того как в Киеве произошел государственный переворот и настало безвластие. Тем более что до этого Украина обложила полуостров поборами и не развивала регион.

Такое мнение высказал известный музыкант Юрий Лоза в интервью киевскому пропагандисту Дмитрию Гордону, известному своими антироссийскими взглядами и резкой риторикой в адрес Москвы.

«Когда насильственная смена власти произошла в Киеве, когда законно избранного президента убрали именно военным путем, в Киеве возникло безвластие. И тогда у крымчан появилась возможность выразить собственное мнение, предпринять какие-то шаги, какое-то решение. То, что им Россия предоставила это решение – это абсолютно естественно», — заявил Юрий Лоза.

При этом он напомнил, что США предоставляет право на самоопределение многим странам, устраивая там госперевороты и меняя режимы под предлогом того, что народу якобы предоставляется возможность выбрать самому.

Каждый регион пор-своему представляет идеальное устройство жизни и никто не имеет права силой насаждать нигде свое собственное мнение, подчеркнул Лоза.

«Поэтому, когда Россия создала такую возможность и дала крымчанам провести референдум, выяснилось, что 97% населения хотят выйти из состава Украины и присоединиться к России. Это их выбор. Я всегда уважаю выбор народа», — добавил музыкант.

Украина, по его мнению, была совершенно не права, когда перекрыла Северо-Крымский канал, заблокировав подачу в Крым пресной воды из реки Днепр.

Украинские власти изначально сами виноваты в том, что Крым решил перейти в состав России, потому что они ничего не вкладывали в полуостров, а только грабили его.

«Украина вела себя по отношению к Крыму не как мама, а как мачеха. Поэтому украинцы, безусловно, ездили в Крым отдыхать, но никто из руководителей Украины не собирался вкладываться в этот регион и каким-то образом улучшать жизнь. Вы говорите, что там было плохо, а при Украине стало хорошо. Ничего подобного – стало намного хуже», — уверен музыкант.

Северо-Крымский канал в 19670-е годы строили всем Советским Союзом, а потом Украина заявила, что это ее собственность. Но это была союзная стройка, организованная именно с расчетом на нерушимость СССР. Украина же нарушила подписанные ею соглашения и перекрыла канал, стремясь отомстить крымчанам и превратить полуостров в высохшую пустыню.