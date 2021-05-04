Шантаж и слежку за пользователями в Facebook осудили в Госдуме РФ

Facebook пытается выкручивать руки пользователям, чтобы получать еще больше денег.

Facebook, будучи одной из самых богатых компаний мира с многомиллиардными остатками прибыли на счетах, пытается выкручивать руки пользователям ради дополнительных доходов, заявил депутат Госдумы РФ Антон Горелкин.

Ранее Facebook и Instagram, также принадлежащий корпорации, начали просить пользователей соглашаться на сбор персональных данных — утверждается, будто в таком случае компании не будут «взимать плату за использование».

Своеобразный шантаж пользователей американским сетевым гигантом спровоцировало новое обновление для смартфонов и планшетов производства Apple, куда добавлена новая функция, не позволяющая приложениям отслеживать действия людей в интернете по умолчанию, как это было раньше. Теперь пользователи должны разрешать доступ к сбору своих данных вручную.

Как отметил Горелкин, на стартовой странице Facebook много лет «красовалась» надпись: «Это бесплатно, и так будет всегда». Судя по всему, компания решила изменить этому принципу — теперь за доступ в Instagram и Facebook придется «платить» своими персональными данными. Если такой вариант большинство пользователей не устроит и доступа «к телу» приложениям компании люди предпочтут не давать, то в будущем не исключен платный контент в Facebook. Такой вариант уже обсуждался в корпорации в 2017 году.

Депутат напомнил и об очередной недавней утечке данных пользователей Facebook из 106 стран мира. Как следствие, в апреле на форуме хакеров были опубликованы имена, локации, даты рождения, телефонные номера и прочие сведения о 533 миллионах человек, из которых 10 миллионов — россияне.

Вероятно, после следующих утечек, ставших уже чуть ли не корпоративной традицией, Facebook дискредитирует себя в глазах множества своих клиентов. А если соцсеть станет платной, то эстафету по мировому лидерству могут перехватить российские социальные сети.

«Лично я очень хочу, чтобы Facebook воплотила свой грозный намек и действительно сделала свои приложения платными. Тогда Facebook как мировой гегемон в мире соцсетей закончится, а его конкурентов, в том числе российских, ждет очень быстрый и качественный рост за счет перетока клиентов», — заявил Горелкин в Telegram.

Ранее создатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров отмечал, что принадлежащий Facebook мессенджер WhatsApp «постоянно используется в качестве троянского коня» для слежки за переписками пользователей, а сам Facebook уже давно «участвовал в программах шпионажа». Подробнее читайте в нашей статье.