Суд Франции оправдал политиков Коллара и Ле Пен по делу о публикации фото жертв ИГ

Французский суд Нантере оправдал евродепутата Жильбера Коллара и главу правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен по делу о публикации в Twitter.

Французский суд Нантере оправдал евродепутата Жильбера Коллара и главу правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен по делу о публикации в Twitter.

Согласно полученной информации, судебный орган не обнаружил "никаких признаков прозелитизма" в действиях Коллара и Ле Пен. Речь идет о записях политиков, которые они опубликовали в соцсетях в 2015 году. Глава правой партии и евродепутат обнародовали фото с расправами боевиков "Исламского государства" (запрещенная в РФ террористическая организация) над пленными. Причиной действий политиков стало сравнение журналиста Жан-Жака Бурдена — он сравнил боевиков с партией "Национальное объединение".