Боррель обсудил с Блинкеном ответные меры России в адрес стран ЕС

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель обсудил с госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном отношения с Россией.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель обсудил с госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном отношения с Россией.

Об этом сообщила Еврокомиссия. Боррель и Блинкен в ходе беседы обсудили ситуацию на Украине и ответные шаги России на санкции Евросоюза.

Ранее сообщалось, что Кремль запретил въезд на территорию РФ восьми высокопоставленным европейским чиновникам. Москва обозначила эти меры как ответ на персональные санкции ЕС, сообщает сайт 360tv.ru.