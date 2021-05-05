Тайна агента Зорге: о чем советский разведчик говорил с японцами перед казнью

Шпион разучивал свои «последние слова» в течение года.

Среди советских разведчиков он был известен, как «Зонтер» и «Инсон» — Рихард Зорге, один из самых талантливых и скрытных военных агентов СССР, простился с жизнью в 1944 году в японской тюрьме «Сугамо». Его повесили за шпионскую деятельность в пользу Москвы.

В протоколах допросов говорится, что Зорге до последнего отрицал свою причастность к Советскому Союзу. Приверженность идеалам коммунизма разведчик проявил лишь в последний миг своей жизни, перед повешением. О том, какие слова «Зонтер» произнес за секунду до смерти, рассказали специалисты портала «Русская семерка».

От Германии до Китая

По национальности Рихард Зорге был немцем. Во время Первой мировой войны ушел добровольцем на фронт и воевал против России. Третье ранение стало для солдата Зорге критическим и буквально вывело его из строя (из-за сложного случая хирургам пришлось «укоротить» его ногу на несколько сантиметров).

Именно в военном госпитале Рихард Зорге впервые сблизился с немецкими социалистами. Вступив в коммунистическую партию Германии, он отправился в СССР, где и был завербован советской разведкой. В 1929 году Зорге направили в Китай по заданию коминтерна (коммунистический интернационал – объединение коммунистических партий).

Все изменилось после вторжения японцев в Маньчжурию. В 1933 году талантливого агента отозвали в СССР, чтобы через некоторое время направить в Страну восходящего солнца – на задание, ставшее для Зорге последним.

В ожидании казни

Несколько лет разведчик работал без нареканий: смог заслужить доверие местных политических и военных элит, и даже женился на японке. Впрочем, скрываться вечно у резидентуры Зорге не получилось. Советских агентов стали подозревать в работе на иностранное государство. В 1941 году японцы схватили Ито Рицу – одного из подопечных Зорге. Шпион не выстоял под натиском военной полиции и назвал имена своих единомышленников.

Зорге схватили вместе с радистом по имени Клаузен. К смертной казни через повешение советского шпиона приговорили лишь через год. Вероятно, японцы пытались обменять агента на одного из своих пленных разведчиков.

Адвокатам Рихарда Зорге не удалось его спасти. Военный трибунал не предупредил их о последнем сроке подачи кассационной жалобы, поэтому служители Фемиды опоздали с заявлением. В течение года советский разведчик томился за решеткой в ожидании казни. Как выяснилось позже, дни напролет Зорге разучивал свои будущие «последние слова».

Перед тем, как петля обхватила шею агента СССР, он успел сказать на японском языке несколько слов. Зорге не так хорошо знал язык Страны восходящего солнца ( в отличие от китайского и английского), однако к своей казни он успел подготовиться:

«Да здравствует Советский Союз! Да здравствует Красная армия! Да здравствует коминтерн!».

То были последние слова легендарного советского разведчика Рихарда Зорге.