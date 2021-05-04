Соболь с помощью зарубежных СМИ "отчиталась" перед Западом о работе ФБК

Бывшая сотрудница структуры блогера Алексея Навального Любовь Соболь заявила, что не прекратит самостоятельные расследования и попытки участвовать в выборах.

Бывшая сотрудница структуры блогера Алексея Навального Любовь Соболь заявила, что не прекратит самостоятельные расследования и попытки участвовать в выборах.

Юрист ФБК (Фонд борьбы с коррупцией - НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) сказала об этом в беседе с журналистами испанских СМИ, сообщило издание "Народные новости".

Посредством подобных заявлений сторонники Навального пытаются создать образы борцов с российской властью, охарактеризовал слова Соболь политолог Владимир Шаповалов. Таким образом они "отчитываются перед западными политиками, которые заинтересованы в подрыве доверия к российской власти", уточняется в сообщении.

Кроме того, комментарии Любови Соболь о независимых разбирательствах не обоснованы. Ведь она больше не занимается такой работой, подчеркнул эксперт. В настоящее время за расследования в ФБК отвечают Мария Певчих и Георгий Албуров.

Владимир Шаповалов предположил, что слова сотрудницы фонда могут быть своего рода сигналом для западной стороны. Возможно, таким образом Соболь пытается сообщить зарубежным спонсорам о готовности сменить осужденного Навального, заключил политолог.