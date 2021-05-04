15:25 4 Мая 2021Политика
Госдума РФ рассмотрит закон налога "на роскошь"
Депутаты "Справедливой России" в Госдуме РФ направили на заключение правительства законопроект о введении налога "на роскошь". Об этом сообщила пресс-служба фракции.
Депутаты "Справедливой России" в Госдуме РФ направили на заключение правительства законопроект о введении налога "на роскошь". Об этом сообщила пресс-служба фракции.
Налог коснется владельцев дорогостоящей недвижимости, автомобилей, яхт и частных самолетов.В сообщении сказано, что благодаря инициативе в бюджет будут поступать триллионы рублей. Денежные средства можно будет направить на поддержку граждан с низким доходом.