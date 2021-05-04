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15:25   4 Мая 2021
Политика

Госдума РФ рассмотрит закон налога "на роскошь"

Госдума РФ рассмотрит закон налога "на роскошь"

Депутаты "Справедливой России" в Госдуме РФ направили на заключение правительства законопроект о введении налога "на роскошь". Об этом сообщила пресс-служба фракции.

Налог коснется владельцев дорогостоящей недвижимости, автомобилей, яхт и частных самолетов.В сообщении сказано, что благодаря инициативе в бюджет будут поступать триллионы рублей. Денежные средства можно будет направить на поддержку граждан с низким доходом.

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#россия #госдума #законопроект

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