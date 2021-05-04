Анна-Мария Ефремова готова дать "скользкий" комментарий об отце за 10 млн рублей

Дочь осужденного за смертельное ДТП Михаила Ефремова не хочет обсуждать с журналистами трагедию своей семьи, но в новом интервью назвала стоимость комментария.

Дочь осужденного за смертельное ДТП Михаила Ефремова не хочет обсуждать с журналистами трагедию своей семьи, но в новом интервью назвала стоимость комментария.

Заслуженный артист России Михаил Ефремов отбывает срок в колонии общего режима за смертельное ДТП, которое спровоцировал летом 2020 года. Дети актера по-разному отреагировали на случившееся. Старший сын звезды российского кинематографа Никита в разных интервью высказывался об аварии, а вот дочь актера Анна Мария, которая просит называть себя Сергеем, отказывается обсуждать эту тему в СМИ. Однако в новом шоу она назвала стоимость своего комментария.

"Если мне дадут 10 лямов (миллионов рублей. — Прим. ред.), то прокомментирую ситуацию с отцом, но сделаю это скользко. В отличие от адвоката Эльмана Пашаева, предпочитаю действовать изощренно. На этом точечка", — высказалась дочь Ефремова в шоу-исповеди на Premier.

Анна Мария Ефремова не относит себя ни к мужскому, ни к женскому полу, но просит называть ее Сергеем и использовать в отношении нее мужские местоимения. Матерью дочери Ефремова является актриса Ксения Качалина, которая была четвертой женой известного актера.