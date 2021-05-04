Холодная погода с осадками в виде дождя и снега продлится в Петербурге до вечера 4 мая, заявил синоптик Александр Колесов.

Холодная погода с осадками в виде дождя и снега продлится в Петербурге до вечера 4 мая, заявил синоптик Александр Колесов.

Снег с дождем, который продолжается в Северной столице с 3 мая, вызван проходящим через Псковскую и Новгородскую области циклоном. Однако уже вечером 4 мая осадки прекратятся, заявил главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

По его словам, 5 мая в городе установится теплая и сухая погода. Воздух прогреется до +5...+7 градусов. Однако уже на следующий день Петербург окажется под влиянием еще двух циклонов, добавил он.

"Опять будут дожди, усиление ветра, где-то могут быть осадки в виде снега. Но должно быть теплее", — цитирует его iReactor.

Дальнейшая погода в городе будет зависеть от движения циклона. Однако по предварительной информации на выходных в городе на Неве будет тепло и солнечно.

"С 8 числа ожидается прекращение осадков и повышение температуры воздуха. 9 мая температура должна быть за 10 градусов, а 10 мая даже за +15 градусов", — добавил Колесов.

Жителям Москвы на 9 мая несколько меньше повезло с погодой. Несмотря на то, что уже на следующей неделе в столицу придет комфортная и сухая погода, в воскресенье в городе ожидают кратковременный дождь, сообщает сайт 360tv.ru.