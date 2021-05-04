"Пора задуматься о пользе для города": Пригожин высказался о выборах в ЗакС Петербурга

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин прокомментировал решение спикера Заксобрания Вячеслава Макарова принять участие в праймериз "Единой России" в Северной столице.

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин прокомментировал решение спикера Заксобрания Вячеслава Макарова принять участие в праймериз "Единой России" в Северной столице.

Накануне председатель ЗакСа подал документы для участия в предварительном голосовании партии на выборы в городской парламент по одномандатному избирательному округу №3. Макаров, как он сам отметил, уверен, что коллеги по партии окажут ему доверие и поручат возглавить список в Законодательное собрание.

Издание Peterburg News обратилось в пресс-службу компании "Конкорд" с просьбой получить комментарий от Евгения Пригожина. Журналисты напомнили, что петербургский бизнесмен неоднократно говорил об отсутствии планов поддерживать кого-либо на выборах в 2021 году.

Как отметил Пригожин, в Петербурге "должен быть один хозяин" — либо сильный губернатор, либо спикер ЗакСа. Поэтому, считает предприниматель, на грядущих выборах должен победить сильнейший. Сам бизнесмен выборной кампанией заниматься не будет.

"Я считаю, что всем пора подумать не о своих личных амбициях, а о пользе для города. На мой взгляд, Губернатору надо быть более активным, а ЗакСу перестать распихивать деньги по карманам. А что касается лично Вячеслава Серафимовича, то сразу после Пасхи он показал, что большие яйца могут быть не только у курицы, но и у рода человеческого", — цитирует Пригожина пресс-служба "Конкорда".

Однако политические амбиции Вячеслава Макарова не ограничиваются решением переизбраться на должность спикера ЗакСа Петербурга. На прошлой неделе парламентарий подал документы для участия в праймериз в Госдуму по спискам "Единой России". Политик собирается представлять в нижней палате российского парламента Северную столицу.