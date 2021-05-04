Иван Ожогин в пресс-центре Медиагруппы "Патриот" расскажет об особенностях металл-оперы

Актер музыкального театра и певец Иван Ожогин 4 мая расскажет об особенностях создания отечественных мюзиклов.

Актер музыкального театра и певец Иван Ожогин 4 мая расскажет об особенностях создания отечественных мюзиклов.

Лауреат национальных театральных премий "Золотая маска" и "Музыкальное сердце театра" поделится деталями работы над новым концертом "Теория противоположностей". Известный артист стал единственным актером из России, который исполнил главную роль в зарубежном мюзикле. Он расскажет, как осуществлялась работа на немецком языке в ходе его поездки в Германию, и как там проходило сотрудничество с церковным хором.

Иван Ожогин в пресс-центре Медиагруппы "Патриот" поведает об особенностях металл-оперы. Артист озвучит личные впечатления от участия и поделится собственной точкой зрения на современные российские мюзиклы. Трансляция интервью будет проходить 4 мая, начало в 15:00 в официальной группе медиацентра "Патриот" в социальной сети "ВКонтакте".

Участниками пресс-конференции могут стать все желающие. Задать имеющиеся вопросы можно с помощью сообщения на e-mail: presscenter@mediapatriot.ru, а также в WhatsApp и Telegram: +7-960-243-88--94. Специалисты принимают звонки по телефону +7-999-214-80-54, передает Федеральное агентство новостей.