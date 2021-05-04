Медиагруппа "Патриот" объявила о начале сотрудничества с "Типичной Москвой"

Медиагруппа "Патриот" начала информационное сотрудничество с образовательным и культурно-развлекательным порталом "Типичная Москва".

Медиагруппа "Патриот" начала информационное сотрудничество с образовательным и культурно-развлекательным порталом "Типичная Москва".

Новый партнер полностью разделяет взгляды, которых придерживаются издания Медиагруппы "Патриот". Совместная патриотическая работа СМИ в современном мире является крайне важной для защиты информационного суверенитета страны, заявил глава Медиагруппы "Патриот" Николай Столярчук.

"Вместе мы сможем защитить информационный суверенитет страны, заботиться о правдивости информационного поля и поддерживать патриотические инициативы общества", — добавил он.

В рамках информационного сотрудничества издания намерены цитировать материалы друг друга, а также проводить поддержку мероприятий и акций. По мнению главреда "Типичной Москвы" Игоря Сумина, партнерство с изданиями Медиагруппы "Патриот" даст возможность для взаимной поддержки и актуализации просветительских проектов, направленных на укрепление общества и патриотических инициатив.