Опубликован шорт-лист конкурса "Герои пера" 2021 в восьми номинациях

Организаторы конкурса социальной журналистики "Герои пера" 2021 года сформировали шорт-лист, в который вошли 27 материалов СМИ из 21 города.

Организаторы конкурса социальной журналистики "Герои пера" 2021 года сформировали шорт-лист, в который вошли 27 материалов СМИ из 21 города.

Всего на конкурс было подано почти 800 заявок от 267 изданий и 153 городов Российской Федерации. Показатель этого года стал рекордным в истории "Героев пера". Список финалистов опубликован на сайте проекта.

В скором времени будет объявлен состав жюри. Следом его члены проголосуют и определят победителей 2021 года. Сама церемония награждения лауреатов запланирована на июнь, она состоится в Москве, передает пресс-служба Медиагруппы "Патриот".

"Журналисты в своих материалах поднимают острые и животрепещущие темы, помогая людям стать честнее и смелее. Мы очень рады, что наш конкурс "Герои пера" год от года набирает масштаб и обороты. Это значит, что обществу нужны реальные герои и их истории", — рассказала исполнительный директор АНО ЦСП "Быть человеком" Дарья Топильская.

Всего в конкурсе заявлено восемь номинаций. Для телеканалов организована категория "ТВ-герой", для интернет-порталов и информагентств — "На линии добра", для редакций журналов и газет — "Печать общества". Лучший социальный проект, созданный СМИ, наградят в номинации "За социальное партнерство". Также представлены следующие категории: "Корпоративная пресса", "Поколение добра", "Симпатия жюри" и "Сети добра".