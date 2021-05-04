Битва за Чако: как русские офицеры помогали Парагваю одолеть Боливию

Парагвай безуспешно отстаивал нефтедобывающий регион, пока в дело не вмешались военные специалисты из царской России.

Военные историки и СМИ привыкли уделять внимание самым громким вооруженным конфликтам: Первая и Вторая мировые войны, Ирак и Афганистан, противостояние белых и красных времен Гражданской войны. Куда меньше известно о войнах в отдаленных уголках мира, в которых принимали участие российские и советские военные специалисты.

Одним из таких малоизвестных конфликтов является Чакская война между Боливией и Парагваем в 30-х годах прошлого века. Несколько лет армии двух небольших государств сражались за нефтедобывающий регион, в котором по окончании столкновений не оказалось и капли «черного золота».

Западное покровительство

Предметом спора между Боливией и Парагваем стал Северное Чако – небольшой регион на границе двух государств, который практически не был заселен людьми. Долгое время на него не обращали внимания из-за отсутствия ценных ресурсов, но в начале XX века регионом заинтересовались эксперты в области нефтедобычи.

Дипломатические споры между Сукре и Асунсьоном перекинулись на поля сражений. Впрочем, действовали страны далеко не в одиночку. В лучших традициях западных демократий, помощь в массовом истреблении противника оказывали Соединенные Штаты и Великобритания, не привыкшие воевать своими руками.

Трансатлантический нефтяной магнат Standard Oil из США снабжал деньгами и передовым вооружением боливийскую армию. В начале конфликта благодаря этой помощи ей удалось захватить преимущество: солдаты были вооружены новейшими винтовками и пулеметами, страна могла похвастаться даже полноценным авиационным корпусом. Парагвай же финансировали британцы из компании Shell Oil, которые не могли позволить себе столь дорогое оружие. Именно тогда на помощь проигрывающей стороне пришли русские военные консультанты.

Старая школа

Дело в том, что на территории Южной Америки периодически слышалось эхо Первой мировой войны. Немецкие специалисты, осевшие на этих землях после окончания конфликта, встали на сторону Боливии, тогда как русские белогвардейцы, не возвратившиеся на потерянную родину, решили помочь более слабой стороне.

Таким образом, конфликт в Северном Чако стал своеобразным перерождением противостояния времен Первой мировой войны. Полководцы с обеих сторон отлично знали стратегические приемы оппонента, поэтому позволяли себе порой не самые обдуманные маневры. Больше всех этим отличались немецкие офицеры, которые часто недооценивали силы парагвайской армии.

Ярче всего их ошибка проявилась в битве у небольшого городка Нанава. Боливийская армия не смогла преодолеть линию обороны Парагвая, выстроенную умом российских тактиков, и потеряла около двух тысяч человек. При этом оборонявшиеся не досчитались всего 149 солдат. Историки помнят это сражение, как «Верден Чако» — по аналогии с самой страшной мясорубкой Первой мировой войны в районе французского города Верден.

Сражение у Нанавы ознаменовало собой переход инициативы в руки парагвайских войск. С того момента война за Северное Чако шла с переменным успехом для обеих сторон, однако преимущество всегда было на стороне Асунсьона. С 1932 по 1935 армия Парагвая потеряла шесть российских офицеров. Их имена по сей день на слуху у местных жителей, которые считают военных «спасителями» и называют в честь них улицы.

В 1935 году Парагвай де-факто одержал победу в битве за Северное Чако. Боливия не торопилась признавать поражение, поэтому официальные дипломатические прения по этому вопросу длились вплоть до 1939 года. Тогда же между странами был заключен мирный договор.

Примечательно, что в долине Чако «черное золото» так и не нашли. Только в 2012 году в регионе удалось обнаружить небольшие залежи нефти. В совокупности Парагвай и Боливия потеряли «впустую» около 130 тысяч человек.