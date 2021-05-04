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13:20   4 Мая 2021
Экономика

Инфляция может оказать благоприятный эффект на акции ряда компаний

Инфляция может оказать благоприятный эффект на акции ряда компаний

Рост инфляции может способствовать росту финансовых показателей ретейлеров и некоторых других компаний.

Согласно данным Росстата, годовая инфляция в РФ по итогам марта ускорилась до 5,8% с февральских 5,7%. По прогнозу ЦБ, инфляция достигнет 5,2% в конце текущего года.

На этом фоне инвесторам следует обратить внимание на акции "Магнита" и X5 Retail Group, заявил РИА Новости трейдер ИК "Велес капитал" Ярослав Калугин. По его словам, бумаги ретейлеров выгодны для приобретения. Их дивидендная доходность оценивается в 7-8% годовых.

Также делать ставку можно на компании-экспортеры с высокой долей валютной выручки, считает руководитель отдела анализа акций ГК "Финам" Наталья Малых. Это могут быть нефтегазовые и прочие добывающие компании – "Лукойл", "Газпром", НЛМК, ГМК "Норникель", "Фосагро". Для индустрии с большим оборотом иностранных средств инфляция лишь способствует повышению стоимости акций.

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#акции #бизнес #инфляция #ценные бумаги

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