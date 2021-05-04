Россиянам напомнили о необходимости сократить количество социальных контактов в майские праздники

Отдых на даче или за городом в майские праздники является отличным решением для сохранения здоровья в пандемию коронавируса, заявил врач-инфекционист Илья Акинфеев.

Отдых на даче или за городом в майские праздники является отличным решением для сохранения здоровья в пандемию коронавируса, заявил врач-инфекционист Илья Акинфеев.

Медик напомнил, что в конце апреля в связи с увеличением уровня заболеваемости COVID-19 Роспотребнадзор выдвинул предложение о том, чтобы сделать майские праздники для россиян непрерывными. Это может привести к положительному эффекту только в том случае, если россияне сократят социальные контакты, заявил врач-инфекционист Илья Акинфеев.

"Если в эти майские праздники люди будут находиться либо у себя дома, либо на даче, тогда это поможет снижению уровня заболеваемости", — цитирует его Федеральное агентство новостей.

Большое скопление людей в данный момент является опасным и крайне нежелательным. Для того чтобы сохранить здоровье и не допустить начала третьей волны COVID-19, россиянам следует помнить о необходимости вести здоровый образ жизни, а также делать прививку от коронавируса, добавил Акинфеев.