«Я теперь гордый американец»: уроженец Томска метит в мэры Нью-Йорка

В предвыборной кампании Виталий Филипченко обращается к своему иммигрантскому опыту и левой повестке.

Кандидатом в мэры Нью-Йорка стал американец русского происхождения Виталий Филипченко. Американец — потому, что получил гражданство США, женат на американке, воспитывает дочь и проживает в Штатах с неспокойных перестроечных времен. Русского происхождения — потому, что родился в Томске за 18 лет до распада СССР, а став совершеннолетним, уехал в США «ради лучшей жизни, свободы слова и мысли».

Кандидат от народа

В предвыборной кампании, успешность которой предстоит оценить в июле, Виталий обращается к своему иммигрантскому опыту и левой повестке. Если не сказать «социалистической» — уроженец еще коммунистической Сибири, а ныне американский предприниматель, предлагает защищать права иммигрантов и трудящихся Нью-Йорка на достойное образование, жилье, безопасность и равенство.

«Я не принадлежу никакой политической силе. Я отец, иммигрант и владелец малого бизнеса, который хочет, чтобы Нью-Йорк принадлежал всем, а не только крупным корпорациям и иностранным владельцам недвижимости», — говорит Виталий.

Основным своим электоратом Филипченко видит «маргинализованные» слои населения. Признается, что с детства хотел помогать слабым и не терпел несправедливости. А теперь хочет помочь мигрантам большого города: Нью-Йорк находится на третьем месте в США по количеству проживающих в нем переселенцев из других стран, а всего в Штатах проживает более 40 миллионов иммигрантов.

«Иммигранты выполняют свою работу», — так звучит предвыборный лозунг Филипченко.

Как отмечается в его предвыборной программе, Нью-Йорк стал «игровой площадкой для богатых», забыв о менее привилегированных жителях. Филипченко надеется стать мэром «из рабочего класса» для людей, а не для корпораций — он сострадает простым людям и «понимает потребности своей общины». Также потенциальный русский мэр выступает за права животных.

Независимое выдвижение приходится оплачивать добровольными пожертвованиями. По словам Виталия, за сбор подписей в пользу его выдвижения никому не платит, а занимается предвыборной рутиной сам: разговаривает с потенциальными избирателями и выслушивает их.

«Некоторые бывают грубы, не буду лгать! Но другие хотят меня услышать», — отмечает кандидат.

Против руководства нынешнего мэра Нью-Йорка, демократа Билла Де Блазио, Филипченко решительно протестует. В марте он поучаствовал в митинге: осудил политику Де Блазио по проблеме бездомных (город лидирует в США по количеству людей без определенного места жительства — в 2018 году их насчитывалось около 79 тысяч), выступил за строительство для них социального жилья и против коррупции.

Русские корни

Виталий долго акклиматизировался в Нью-Йорке, изучая все тонкости американской культуры и параллельно развивая собственный небольшой бизнес — компанию по обслуживанию домов. Политик от народа признается: от русского акцента он так и не избавился, но считает это преимуществом, а не поводом стесняться.

«У меня остается российский акцент. Когда люди слышат мою речь, они понимают откуда я. Я этого не стесняюсь. Я со своим акцентом иду в мэры Нью-Йорка, и для меня это не ограничение. Я считаю это, наоборот, плюсом», — рассказал Филипченко в интервью РИА Новости.

Самые яркие эмоции, выражаемые исключительно нецензурно, Виталий предпочитает переживать на русском языке. В Америке используют всего пару сотен ненормативных выражений, а вот на русском «поэмы писать можно», поделился русский американец.

Судя по трогательным воспоминаниям о семье в социальных сетях, родной язык не единственное, что связывает Филипченко с Родиной.

«Мой прадедушка прожил тяжелую жизнь при царе. Он был бы поражен тем, что я теперь гордый американец и иммигрант, который баллотируется в мэры Нью-Йорка, чтобы дать голос иммигрантской общине. Этот голос нужно иметь и заявлять, что в нью-йоркской политике не только элита», — пишет Виталий.

Характерно, что планы у Филипченко, кажется, куда более амбициозные. В феврале он посетовал, что иммигранты могут выбирать президента США, но при этом баллотироваться на эту должность не могут. Виталий считает, что Конгресс США должен внести в конституцию страны поправку — в конце концов, ставшие американцами граждане имеют те же права на кресло первого лица, что и рожденные американцами.

Остается надеется, что обостренное чувство справедливости и независимость помогут нью-йоркцу с русскими корнями добиться успехов в политике, пусть и с «акулами» двух крупнейших партий страны будет сложно тягаться в этой предвыборной гонке.

В конце концов, неспроста прошлым мэром Нью-Йорка был миллионер и политик от Демократической партии Майкл Блумберг: видимо, без лишних 58 миллиардов долларов на банковских счетах стать градоначальником не так уж просто.