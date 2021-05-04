Владимир Зеленский на международных переговорах рассказал о "войне в Европе"

Возвращение Крыма в состав России и ситуация в Донбассе являются "войной в Европе", заявил украинский лидер Владимир Зеленский на встрече с главами Литвы, Латвии, Эстонии и Польши.

Возвращение Крыма в состав России и ситуация в Донбассе являются "войной в Европе", заявил украинский лидер Владимир Зеленский на встрече с главами Литвы, Латвии, Эстонии и Польши.

Президент Украины отметил, что международные союзники поддерживают Киев и выступают за сохранность суверенитета страны.

Кроме того, Владимир Зеленский связал события в столице Украины в 2014 году и нынешнюю ситуацию в Донбассе. Погибших в протестах семь лет назад президент назвал "борцами за независимость".

Нередко страны Запада говорят об "агрессии" со стороны Москвы. На это президент РФ Владимир Путин ответил, что подобные заявления являются "выдумкой тех, кто желает получить бонусы за исполнение роли борца с Россией".