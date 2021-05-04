МВД Турции объявило об ужесточении действующего в стране локдауна. В магазинах страны запретили продавать товары, не входящие в список первой необходимости.

МВД Турции объявило об ужесточении действующего в стране локдауна. В магазинах страны запретили продавать товары, не входящие в список первой необходимости.

Теперь в стране действует запрет не только на продажу алкоголя, но и на реализацию электроники, игрушек, канцтоваров, одежды и аксессуаров. К тому же в магазинах не получится купить текстиль, автомобильные аксессуары, садовые принадлежности, инструменты и изделия из стекла. Ужесточение ограничений связано с ростом количества случаев коронавируса.