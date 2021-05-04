Пашинян назвал причины признания геноцида армян Байденом

Одной из причин признания геноцидом трагических событий в Османской империи начала XX века президентом США Джо Байденом является работа армянской диаспоры.

Одной из причин признания геноцидом трагических событий в Османской империи начала XX века президентом США Джо Байденом является работа армянской диаспоры.

Об этом в понедельник исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил в ходе выступления в парламенте. У сообщения Вашингтона о признании геноцида армян есть три причины в виде долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных факторов, уточнил политик.

Долгосрочным фактором является работа армянских общины и других организаций диаспоры. Региональная политика Турции и отношения республики с Соединенными Штатами — среднесрочные факторы. Краткосрочные факторы связаны с вовлеченностью Анкары в ситуацию с Нагорным Карабахом, пояснил Пашинян.

Американский лидер 24 апреля заявил об официальном признании геноцидом массовых убийств армян, которые происходили в Османской империи в начале XX века. Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что опечален данным сообщением, которое "не основано на истории".