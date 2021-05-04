Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
12:35   4 Мая 2021
Общество

Знаменитый дрессировщик Багдасаров умер на 76-м году жизни

Знаменитый дрессировщик Багдасаров умер на 76-м году жизни

Народный артист России, знаменитый дрессировщик хищников Михаил Багдасаров скончался. Ему было 75 лет.

Народный артист России и знаменитый дрессировщик хищников Михаил Багдасаров скончался на 76-м году жизни. Он болел коронавирусом.

Михаил Багдасаров с детства любил животных и мечтал стать дрессировщиком. Он является создателем многих цирковых программ, руководителем аттракционов "Давид Сасунский" и "Тигры-шоу". Кроме того, он выступал с номерами, которые сам придумывал.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#умер #дрессировщик #багдасаров

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров