Знаменитый дрессировщик Багдасаров умер на 76-м году жизни

Народный артист России, знаменитый дрессировщик хищников Михаил Багдасаров скончался. Ему было 75 лет.

Народный артист России, знаменитый дрессировщик хищников Михаил Багдасаров скончался. Ему было 75 лет.

Народный артист России и знаменитый дрессировщик хищников Михаил Багдасаров скончался на 76-м году жизни. Он болел коронавирусом.

Михаил Багдасаров с детства любил животных и мечтал стать дрессировщиком. Он является создателем многих цирковых программ, руководителем аттракционов "Давид Сасунский" и "Тигры-шоу". Кроме того, он выступал с номерами, которые сам придумывал.