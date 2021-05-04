Кандидат в мэры Нью-Йорка сравнил русскую и американскую брань

Кандидат в мэры Нью-Йорка Виталий Филипченко, который родился в Томске, не стесняется русского акцента и не считает свое происхождение преградой для карьеры политика в США.

Кандидат в мэры Нью-Йорка Виталий Филипченко, который родился в Томске, не стесняется русского акцента и не считает свое происхождение преградой для карьеры политика в США.

Россиянин Виталий Филипченко приехал в США более десяти лет назад и сейчас баллотируется на пост мэра Нью-Йорка как независимый кандидат.

"У меня остается российский акцент. Когда люди слышат мою речь, они понимают откуда я. Я этого не стесняюсь", — сказал Филипченко в беседе с РИА Новости.

Также кандидат признался, что иногда прибегает к нецензурной лексике на русском языке. По его мнению, российская брань, конечно, крепче американской, так как в США порядка 100-300 ругательных слов, а в России матом "поэмы писать можно".