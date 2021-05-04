Будущее "минского формата", и почему Украине больше всего нужны эти соглашения, обсуждают гости медиацентра "Патриот".

Будущее "минского формата", и почему Украине больше всего нужны эти соглашения, обсуждают гости медиацентра "Патриот".

Во вторник, 4 мая, в 12:00 в пресс-центре Медиагруппы "Патриот" собрались эксперты, которые обсудят будущее Минских соглашений по Донбассу в эфире на тему "Донбасс и Украина — почему "минский формат" нужен Украине". Накануне глава киевской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кравчук выдвинул властям донбасских республик ультиматум по поводу переговоров в "минском формате". Кравчук призвал Донбасс отказаться от прежнего формата. При этом обстановка на линии соприкосновения остается напряженной, огневые провокации фиксируют почти ежедневно, в то время как на Украине проходят шествия агрессивно настроенных против всего русского неонацистов. Эфир проведут при содействии Медиагруппы "Патриот" и Федерального агентства новостей, к онлайн-участию приглашены журналисты вне зависимости от их политических воззрений.

В студию пригласили для участия в обсуждении публициста Игоря Кимаковского, члена центрального совета партии "Справедливая Россия — За Правду" Николая Старикова, председателя Ленинградского отделения молодежной патриотической организации "Наследие" Илью Сикорского, замглавы регионального отделения "Молодежной патриотической организации" Александра Антонюка, а также актера и режиссера Алексея Смирнова. Трансляцию эфира можно посмотреть на странице медиагруппы во "ВКонтакте".