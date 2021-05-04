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12:20   4 Мая 2021
Происшествия

Сургутского врача будут судить за вымогательство денег у инвалидов

Сургутского врача будут судить за вымогательство денег у инвалидов

Заведующий ортопедическим отделением в Сургуте заставлял приходящих к нему на прием инвалидов платить за срочные операции по протезированию.

По данным следствия, с декабря 2018 года по декабрь 2020 года врач-травматолог получил взятки от восьми пациентов на общую сумму 980 тыс. рублей. Подозреваемого задержали зимой прошлого года практически с поличным, когда фигурант потребовал от одного из подопечных 140 тыс. рублей за внеочередное протезирование тазобедренного сустава.

В рамках уголовного дела у обвиняемого арестовали денежные средства в размере свыше 3,5 млн рублей и имущество на сумму более 13,5 млн рублей. Врач признал вину полностью. Уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.

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