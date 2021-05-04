Политолог Вышинский дал совет Зеленскому по улучшению отношений с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский должен быть готов к уступкам в отношениях с Россией, чтобы наладить контакты Москвы и Киева, сообщил украинский политолог Святослав Вышинский.

Президент Украины Владимир Зеленский должен быть готов к уступкам в отношениях с Россией, чтобы наладить контакты Москвы и Киева, сообщил украинский политолог Святослав Вышинский.

По словам эксперта, глава государства потратил очень много времени на бесплодные попытки заигрывания с местными радикалами. Из-за этого Зеленский потерял доверие граждан. Он может восстановить рейтинг только в том случае, если начнет проводить новые реформы и урегулирует ситуацию в Донбассе, пишет "Украина.ру".

"Готовность к содержательному диалогу и взаимным компромиссам (с Россией. — Прим. ред.). Это очень трудный и рискованный путь, но это именно тот путь, ради которого граждане Украины избрали Владимира Зеленского президентом", — сказал Вышинский.

Как стало известно ранее, Зеленский рассказал о "войне в Европе", передает сайт 360tv.ru.