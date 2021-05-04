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12:15   4 Мая 2021
Политика

Георгий Мурадов указал на настоящего организатора "Крымской платформы"

Георгий Мурадов указал на настоящего организатора "Крымской платформы"

Вице-премьер крымского правительства и постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что США стоят за организацией саммита "Крымская платформа".

Ранее глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба сказал, что представители Соединенных Штатов заверили Киев в участии в саммите "Крымская платформа".

"Здесь нет ничего удивительного. Роль США в создании "Крымской платформы" — главная. Они и есть зачинщики и идеологи всей этой истории", — заявил Мурадов в беседе с журналистами РИА Новости.

Сайт 360tv.ru ранее сообщил, что крымские отели начали закрывать бронирование из-за высокой загрузки.

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#сша #украина #крым #мурадов

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