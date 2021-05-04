Экс-сотрудник МИ-6 передал ФБР второе "досье" на Дональда Трампа

Бывший сотрудник спецслужбы Великобритании МИ-6 Кристофер Стил передал Федеральному бюро расследований (ФБР) второе "досье" против экс-президента США Дональда Трампа.

Бывший сотрудник спецслужбы Великобритании МИ-6 Кристофер Стил передал Федеральному бюро расследований (ФБР) второе "досье" против экс-президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщил источник газеты The Daily Telegraph. По данным издания, сведения были переданы в 2017 году после того, как республиканец занял пост главы США. Документы содержали информацию, которую не перепроверяли и не анализировали.

Стил предоставил сведения о якобы связях экс-руководителя предвыборного штаба республиканца Пола Манафорта с Россией. В "досье" также сказано, что Москва якобы имеет компрометирующие данные о любовных связях Трампа.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что президент Джозеф Байден может обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным стабилизацию отношений между странами в случае очной встречи.