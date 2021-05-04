Диетолог развеял один из главных мифов о похудении

Состояние здоровья и наличие любых болезней не может помешать похудению. Такое заявление сделала диетолог и нутрициолог Светлана Титова.

Состояние здоровья и наличие любых болезней не может помешать похудению. Такое заявление сделала диетолог и нутрициолог Светлана Титова.

Гипотиреоз и инсулинорезистентность считаются главными врагами похудения. Некоторые медики рекомендуют отказаться от намерения сбросить лишний вес при таких заболеваниях. На самом деле препятствующих похудению болезней нет, считает Титова.

Всего 5% полных людей сталкиваются с пониженной функцией щитовидной железы и потерей чувствительности к инсулину, однако желающие похудеть смогут работать над своим телом и с этими болезнями. Неправильная стратегия питания и желание получить мгновенный результат чаще всего мешают людям сбросить лишние килограммы, обратила внимание специалист в комментарии URA.RU.

Многие худеющие люди переходят на обезжиренные продукты, однако такая еда может быть очень вредной. Производители добавляют в них большое количество химикатов для компенсации консистенции после удаления жиров, передает 360tv.ru.