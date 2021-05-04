«Мрак и туман»: кого из узников концлагерей нацисты боялись больше всего

Историки рассказали, по какому принципу айнзацкоманды СС «сортировали» пленных советских солдат.

Нацистские лагеря смерти — один из страшных символов Второй мировой войны. Для «неугодных» Третьему рейху национальностей и общин немцы строили тысячи концлагерей, куда со всех уголков Европы по указу Адольфа Гитлера свозили коммунистов, евреев, азиатов и всех тех, кто не мог похвастаться «чистотой арийской крови».

Эксперты исторического портала «Русская семерка» задались вопросом, по какому принципу узников «лагерей смерти» распределяли на виселицы и рабочие места?

Особые указания

Истребление целых народов сторонники идеологии Гитлера превратили в отлаженный и продуманный технический процесс. Еще до начала Великой Отечественной войны офицеры Третьего рейха знали, каким военнопленным стоит уделить «особое внимание», а каких без раздумий расстрелять на месте. К последним относились евреи, политкомиссары и члены коммунистической партии.

Столь страшные предписания содержались в «Директиве об обращении с политическими комиссарами». За один только 1941 год из-за этого документа погибло 20% всех советских военнопленных. Нацисты оправдывали свои преступления тем, что на захваченных жителей СССР не распространяются требования Женевской конвенции. Начальник управления разведки и контрразведки «Абвер» адмирал Вильгельм Канарис не раз подчеркивал это в своих докладах.

«Речь идет о борьбе на уничтожение. Если мы не сумеем так смотреть, то хотя мы и разобьем врага, через 30 лет снова возникнет коммунистическая опасность. Эта война будет резко отличаться от войны на западе. На востоке сама жестокость — благо для будущего. Командиры должны пожертвовать многим, чтобы преодолеть свои колебания», — говорил в марте 1941 года фюрер Адольф Гитлер.

«Nacht und Nebel»

Теми «счастливчиками», что попадали на территории концлагерей, занимались айнзацкоманды СС. В живых оставляли тех, кто мог работать, однако в скором времени они все равно погибали из-за тяжелейших условий труда, голода или немилости смотрителя «лагеря смерти». За годы войны в концлагерях умерло около 60% всех советских военнопленных (всего их было порядка 5,7 миллиона человек).

«Особое внимание» уделяли тем, кто, по мнению СС, мог попытаться саботировать работу или устроить бунт. Таких пленников считали особо опасными, поэтому в их личных делах ставилась пометка «Nacht und Nebel» («Мрак и туман» — нем.). Она означала, что человек отправлен на уничтожение и не должен выбраться живым с территории концлагеря, объяснял в 2016 году эксперт Российского военно-исторического общества Антон Мигай.

Силы Третьего рейха также активно занимались агитацией и переманиванием советских солдат на свою сторону. К примеру, старшими по баракам в «лагерях смерти» часто становились узники, готовые пойти на сделку с нацистами. Нередко офицеры СС отбирали из числа военнопленных «агентов», которых позже отправляли в советский тыл для диверсионных операций. Перебежчики также внедрялись в партизанские отряды.

Несмотря на столь строгий надзор за «опасными» пленниками, в 1943 году советскому офицеру Александру Печерскому удалось вывести с территории польского концлагеря «Собибор» около 300 человек. 170 из них были найдены нацистами в ходе поисков, а еще 90 человек выдали солдатам Третьего рейха местные жители. До конца войны смогли дожить лишь 53 бывших узника «лагеря смерти».