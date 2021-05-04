Диетолог рассказал об опасности разгрузочных дней после майских праздников

Частые разгрузочные дни во время майских праздников могут негативно сказаться на здоровье человека, заявила диетолог Маргарита Макуха.

Частые разгрузочные дни во время майских праздников могут негативно сказаться на здоровье человека, заявила диетолог Маргарита Макуха.

Для того чтобы избежать набора лишних килограммов, жителям РФ не стоит злоупотреблять "вредной" пищей. Также прием пищи следует начинать с употребления небольшой порции овощей, рассказала диетолог сервиса "СберЗдоровье" Маргарита Макуха.

"Выпивать стакан воды можно перед едой, что позволит контролировать аппетит. Прием пищи желательно начинать с порции овощей — они богаты клетчаткой, придают сытость и предотвращают переедание", — цитируют ее РИА Новости.

Макуха добавила, что "срывы" в виде незапланированных перееданий в майские праздники являются нормальным явлением. Однако после них не стоит начинать целый курс разгрузочных дней. Дело в том, что это может привести к снижению метаболизма и к обратному эффекту — набору веса, добавила эксперт.

Чай с лимоном, минеральная вода и прочие энтеросорбенты помогут в борьбе с тошнотой и тяжестью в желудке во время праздников. Также легкие диетические супы могут помочь улучшить пищеварение, сообщает сайт 360tv.ru.