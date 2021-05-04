Экологи Германии пытаются сорвать строительство "СП-2"

Очередной иск от экологической организации подан в Германии против строительства газопровода "Северный поток — 2".

Очередной иск от экологической организации подан в Германии против строительства газопровода "Северный поток — 2".

Неправительственная природоохранная организация из Германии "Союз защиты природы" (NABU) подала иск в административный суд Гамбурга. Предмет обращения — надуманная экологическая угроза газопровода.

Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков поделился в интервью ФБА "Экономика сегодня" своим мнением по поводу повышенной активности NABU, а также других "зеленых" на фоне приближения завершения строительства новой газовой магистрали.

"Экологи откровенно играют на политическом поле. Все участники прекрасно понимают, что подобные иски никакого отношения к защите окружающей среды не имеют и направлены скорее на то, чтобы затормозить процесс строительства "Северного потока — 2", — указывает специалист.

NABU показала своими действиями, что не принимает решение, которое было ранее принято Федеральным ведомством по судоходству и гидрографии. Тем не менее, в настоящее время проект проходит финальные стадии достройки и понятно, что усилия ангажированных экологов тщетны и могут только вызвать дополнительные задержки и информационный шум вокруг реализации газопровода.