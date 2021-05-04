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11:23   4 Мая 2021
Россия

Ройзман призвал коммунистов отречься от «кровавого упыря» Сталина

Ройзман призвал коммунистов отречься от «кровавого упыря» Сталина

Бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман выступил с нелестной характеристикой Иосифа Сталина. По мнению политика, нынешним сторонникам коммунистической идеологии следует отказаться от пропаганды личности вождя. 

«У современных коммунистов вот эта проблема, что они везде пытаются "прислониться" к Сталину, дает им огромный минус. Их во многом бы поддержали, если бы они не пропагандировали образ этого кровавого упыря и вурдалака», — заявил Ройзман.

Свою точку зрения экс-мэр Екатеринбурга объяснил тем, что сторонники КПРФ выступают против сноса памятников советским политическим деятелям, хотя Иосиф Сталин «уничтожал» коммунистов.

Ранее в КПРФ заявили о планах построить по стране несколько Сталин-центров.

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#россия #кпрф #сталин #ройзман

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