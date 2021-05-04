Ройзман призвал коммунистов отречься от «кровавого упыря» Сталина

Вождя СССР бывший мэр Екатеринбурга назвал «вурдалаком», который «уничтожал коммунистов».

Бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман выступил с нелестной характеристикой Иосифа Сталина. По мнению политика, нынешним сторонникам коммунистической идеологии следует отказаться от пропаганды личности вождя.

«У современных коммунистов вот эта проблема, что они везде пытаются "прислониться" к Сталину, дает им огромный минус. Их во многом бы поддержали, если бы они не пропагандировали образ этого кровавого упыря и вурдалака», — заявил Ройзман.

Свою точку зрения экс-мэр Екатеринбурга объяснил тем, что сторонники КПРФ выступают против сноса памятников советским политическим деятелям, хотя Иосиф Сталин «уничтожал» коммунистов.

Ранее в КПРФ заявили о планах построить по стране несколько Сталин-центров.