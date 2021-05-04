"Нужно правильно одеваться": врач Дубинин призвал граждан защищаться от клещей

Рекомендации, благодаря которым можно избежать укуса клеща и заражения вирусным энцефалитом, опубликовал Роспотребнадзора.

Рекомендации, благодаря которым можно избежать укуса клеща и заражения вирусным энцефалитом, опубликовал Роспотребнадзора.

Клеща можно подхватить в парках любого города Российской Федерации. Осторожность особенно следует проявлять в том случае, если человек знает, что в конкретной зоне были случаи столкновения с насекомыми.

Советы надзорного ведомства нужные и важные, заявил врач-дезинфектолог Николай Дубинин. Медик сообщил, как лучше всего реализовать рекомендации в комментарии изданию Nation News. Для защиты от укуса следует надевать рубашку с длинными рукавами, предварительно укрепив их резинками у запястий. Ее также стоит заправить в брюки, а штанины — в носки. Голова же должна быть прикрыта либо косынкой, либо капюшоном.

"Желательно, чтобы на вас был энцефалитный костюм, противоклещевой, он же антикомариный. Поэтому, если мы можем рекомендовать завести себе такой, для тех, кто лес посещает регулярно, этот костюм большинство перечисленных Роспотребнадзором рекомендаций закроет", — рассказал специалист.

Бывают случаи, когда клещ попадает в дом на одежде. В таких случаях он ползает по помещению в поисках "жертвы". Для того чтобы этого не допустить, следует тщательно обрабатывать вещи, заключил дезинфектолог Николай Дубинин.