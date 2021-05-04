Губернатор Нью-Джерси пообещал бесплатное пиво за прививку от COVID-19

Участникам акции нужно будет доказать, что они получили первую дозу вакцины в мае.

У жителей американского штата Нью-Джерси появилась возможность бесплатно получить бокал пива. На своеобразную сделку с согражданами пошел губернатор Фил Мерфи: он пообещал каждому, кто привьется от коронавируса, бокал пенного напитка.

В акции принимают участие сразу несколько баров и ресторанов. Согласно условиям «Shot and a Beer» («сделай укол и получи пиво» — англ.), любой житель штата в возрасте от 21 года может получить пиво за счет заведения в том случае, если сделает первую дозу прививки в мае. Власти штата обратили внимание, что на привившихся в апреле «аттракцион неслыханной щедрости» не распространяется.

ABC News сообщает, что таким образом губернатор Нью-Джерси решил стимулировать процесс вакцинации и напомнить американцам о необходимости оградить себя от угрозы COVID-19. Фил Мерфи отметил, что «Shot and a Beer» станет лишь одной из нескольких инициатив, направленных на популяризацию вакцинации среди населения.