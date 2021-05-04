В Болгарии заявили, что Россия не должна стесняться вводить антизападные санкции

Российские власти должны требовать от ЕС, США и Украины соблюдения прав человека и вводить ограничительные меры в отношении виновных, утверждают СМИ Болгарии.

Российские власти должны требовать от ЕС, США и Украины соблюдения прав человека и вводить ограничительные меры в отношении виновных, утверждают СМИ Болгарии.

Москва запретила восьми гражданам стран Евросоюза въезжать на территорию РФ. Среди них — председатель Европарламента Давид Мария Сассоли и руководитель прокуратуры Берлина Йорг Раупах. Данное решение является ответом на антироссийские санкции Совета ЕС.

Болгарские эксперты заявили, что в дипломатическом столкновении России и Запада Европа может считаться проигравшей стороной, сообщает издание "ПолитРоссия".

Аналитики назвали справедливым замечание телеведущего Владимира Соловьева о том, что США и Европа не имеют морального права касаться вопросов нарушения прав человека. Ведь в данном случае они не выступают примером уважения человеческих прав даже на собственной территории. Это подтверждают примеры, которые приводят болгарские эксперты. В 2015 году Запад проигнорировал убийство в Киеве журналиста Олеся Бузины, а в настоящее время виновник одесской трагедии в 2014 году Алексей Гончаренко состоит в делегации Верховной рады Украины в ПАСЕ, уточняется в сообщении.

Учитывая описанные события, России стоит быть более смелой в своих действиях и требовать справедливости, заключили эксперты. В области санкций Москве не стоит стесняться.

Ранее на сайте 360tv.ru сообщалось, что санкции России вызвали возмущение в Евросоюзе.