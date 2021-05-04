«Продам младенца дорого»: как Украина стала мировым центром по торговле детьми

Запрещенная на Украине продажа детей стала почти легальной: младенца может купить даже насильник.

Украинская власть озабочена этической проблемой — в последние годы страна превращается в мировой центр по торговле детьми. Это констатируют и в Верховной раде, и в правительстве, отмечают журналисты портала «Украина.ру».

«В 2020 году в Киевской области в два раза упало национальное усыновление и в два раза выросло межгосударственное усыновление. В основном усыновители из Штатов и европейских стран. Это нонсенс. На национальное усыновление якобы повлияла пандемия, но как же она тогда не повлияла на усыновление из других государств?», — заявил в эфире телеканала «НАШ» депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Павленко.

Парламентарий уверял, что на Украине начала возрождаться некая схема по торговле детьми, которая ранее была разрушена. Увы, Павленко оказался прав, и речь не только об усыновлении, но и о полулегальном суррогатном материнстве. Несмотря на украинский закон, запрещающий родителям или опекунам продавать детей, «лазейка» для легализации преступной схемы до сих пор существует. Но законодатели и надзорные органы не торопятся решать проблему.

«Такой супермаркет по торговле детьми»

В апреле 2020 года замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко рассказал о резонансном деле. Полиция пресекла преступную деятельность «международной, транснациональной группы», которая долгое время продавала новорожденных украинцев в Китай.

За крупные суммы (конечно, в иностранной валюте) украинка, ее сын (они были организаторами «бизнеса»), еще двое граждан Украины и трое КНР предоставляли услуги по решению «организационных и юридических вопросов, связанных с процессами оплодотворения, родов, оформления документов и легализации вывоза детей» за пределы страны. Иными словами, они продавали детей, рожденных украинскими женщинами, в Китай.

Купить ребенка стоит около 50 тысяч долларов — примерно 4 миллиона рублей. При этом суррогатная мать получает из них всего около 15–20 тысяч долларов (от 1 миллиона до 1,5 миллиона рублей), вынашивая младенца «на продажу» 9 месяцев. Сумма небольшая: хватает на год безбедной жизни, но не на недвижимость в Киеве.

Покупатели, как правило, отнюдь не бесплодные пары, чьим несчастьем аргументируют сторонники суррогатного материнства нужность сомнительного бизнеса. По словам Геращенко, чаще всего клиентами таких контор становятся одинокие мужчины «определенной ориентации», желающие получить ребенка из Украины с помощью услуг донора яйцеклетки и суррогатной матери. Фактически, родителя у такого ребенка три — но «принадлежит» он только одному. Не считая фиктивной супруги.

«После рождения ребенка суррогатная мать давала согласие на замену родителей в свидетельстве о рождении, в результате чего родителями ребенка становились гражданин КНР и его фиктивная жена. В дальнейшем, гражданин КНР, имея документы, подтверждающие его отцовство, вывозил ребенка за пределы Украины», — объяснил чиновник схему.

Арестованные дельцы пошли по 2 части 149-й уголовной статьи Криминального кодекса Украины — «Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека». Срок по ней серьезный: от пяти до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества, нажитого на продаже младенцев.

Геращенко уточняет, что суррогатное материнство в стране напрямую законом не запрещено, а потому процесс происходит по гражданско-правовому договору, для которого даже не нужно нотариального заверения. При этом состав преступления в продаже новорожденного очевиден. Таким образом, в 2021 году Украина остается полулегальной площадкой для торговли детьми.

«Живой товар плачет в столице»

Пока чиновники жалуются на дельцов, промышляющих живым «товаром», те, напротив, сетуют на правительство, препятствующее сложившимся рыночным отношениям.

В прошлом году, аккурат в День Победы, в Facebook появилась видеозапись под названием «Живой товар плачет в столице». Ролик был снят репродуктивным центром BioTexCom для отчетности перед заказчиками младенцев из США, Испании, Италии, Великобритании, Германии, Болгарии, Румынии, Израиля, Австрии, Мексики, Португалии и Китая.

На видео — 46 детей, временно помещенных в шикарный киевский отель «Венеция». Там же проживают ухаживающие за ними нянечки, медсестры и врачи.

«Не беспокойтесь, здоровье ваших детей в хороших руках», — обращается к иностранным клиентам сотрудница репродуктивного центра.

По словам учредителя клиники Альберта Точиловского, сюжет был снят специально для привлечения внимания к бюрократической проблеме: для въезда в Украину иностранным родителям «суррогатных» малышей нужно разрешение от МИД, но ведомство выдает его только по запросу МИД другой страны, а физическим лицам отказывает.

«Есть страны, которые очень ответственно к этому подошли: Англия, США, Швеция, Швейцария, Кипр, Ирландия. Их МИД отправили просьбу пустить родителей, заехало до карантина 16 пар из этих стран», — рассказал Точиловский в интервью «Страна.ua».

При этом во Франции, Германии, Австрии, Норвегии, Швеции и некоторых штатах США суррогатное материнство полностью запрещено как нарушение прав человека: такая практика считается негуманной из-за тяжелейших психологических последствий для матери и фактически «аренды» ее репродуктивной системы. В Великобритании, Дании, Канаде, Израиле и Нидерландах разрешено лишь некоммерческое суррогатное материнство с серьезными ограничениями.

Пока причины таких запретов властям стран «первого мира» очевидны, на Украине появляется все больше рекламы, агитирующей женщин продать «услугу» по вынашиванию и рождению ребенка неизвестным иностранцам. Но за красивыми рекламными буклетами скрывается совсем не глянцевая реальность.

«Есть случаи, когда семьи — фиктивные, когда "супругами" могут оказаться и гомосексуальные пары, и насильники. <…> Украина вообще не может контролировать, что происходит с детьми, которых вывозят за границу», — высказался о скандале с «живым товаром» детский омбудсмен Украины Николай Кулеба.

Туманное будущее детей «на продажу» не единственная морально-этическая проблема. Симптоматично в таком бизнесе и отношении к самой женщине, которую, по сути, эксплуатируют. Это рабство, на которое украинки соглашаются из-за бедности, но никогда бы не согласилась, если бы не заработок, заключил Кулеба.

К сожалению, такой теневой сферы многомиллионного бизнеса, как суррогатное материнство, евроинтеграционный курс Украины так и не коснулся.